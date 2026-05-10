        Adıyaman Haberleri Çat Barajı'nda 1 milyon somon yavrusu kafeslere bırakıldı

        Çat Barajı'nda 1 milyon somon yavrusu kafeslere bırakıldı

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı Gölü'nde bulunan kafeslere 1 milyon somon balığı yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Yağışların etkisiyle su seviyesinin yükseldiği gölde, kafes balıkçıları da sezona başladı.

        Göldeki üretimi artırmayı hedefleyen üreticiler, kafeslere 1 milyon somon balığı yavrusu bıraktı.

        Su ürünleri teknikeri Mahmut Özipek, yağışların iyi geçmesiyle su seviyesinin yükseldiğini belirtti.

        Sezona bereketli başladıklarını ifade eden Özipek, "Kafeslere 20-30 gram ağırlığında 1 milyon yavru bıraktık. Su değerlerinin uygun olması nedeniyle 6 ay sonunda yaklaşık 375 ton porsiyonluk balık hasadı bekliyoruz." dedi.

        Su Ürünleri Mühendisi Mehmet Taşdemir ise geçen yıl üretimde bazı zorluklar yaşadıklarını hatırlatarak, bu sezon için umutlu olduklarını dile getirdi.

        Kasım ayında 300-400 ton aralığında hasat beklediklerini aktaran Taşdemir, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

