        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Halk oyunları bölge yarışması Adıyaman'da tamamlandı

        Kulüpler Arası Halk Oyunları Bölge Yarışması, Adıyaman'da yoğun katılım ve renkli görüntülerle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adıyaman'ın ev sahipliğinde Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'dan 30 kulüp ile yaklaşık 600 sporcu katıldı.

        Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarda sahne alan ekipler, Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtan performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı.

        Yarışmalar sonunda dereceye giren takımlar, haziran ayında yapılacak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

        Minikler Kütahya'da, yıldızlar Konya'da, büyükler Gaziantep'te, gençler ise Manisa'da illerini temsil edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, organizasyonun şenlik havasında geçtiğini, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

        Yarışmalar, ödül töreni ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
