        Adıyaman Haberleri Kızılin Kanyonu baharın renklerine büründü

        Kızılin Kanyonu baharın renklerine büründü

        Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Kızılin Kanyonu, baharda açan çiçeklerle renklendi.

        Giriş: 28.04.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Fırat Nehri kenarındaki kanyon, farklı türdeki bitkiler ve çiçekleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Kartpostallık görüntülerin hakim olduğu kanyonu ziyaret eden doğa fotoğrafçılarından Muhammed Aktürk, Kızılin Kanyonu'nun ilkbaharla birlikte rengarenk olduğunu belirtti.

        Aktürk, "Nemrut Dağı'ndan sonra bence en güzel yer Kızılin Kanyonu. Orada tarih görürken burada doğa turizmi var, çok beğendim." dedi.

        Doğa fotoğrafçısı Hüseyin Ağgül ise Fırat Nehri kenarlarında baharın renklerinin hakim olduğunu, bu güzellikleri fotoğrafladığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        "Yaş doğrulamayı hayata geçiriyoruz"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        "Süreyya" belgeseli çekiliyor
        Arkadaş kurbanı oldu
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        Sır perdesi aralandı... JASAT: Bu olay intihar değil!
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan'dan 'sıkılaşma' sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet

