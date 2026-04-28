Kızılin Kanyonu baharın renklerine büründü

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki Kızılin Kanyonu, baharda açan çiçeklerle renklendi.



Fırat Nehri kenarındaki kanyon, farklı türdeki bitkiler ve çiçekleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.



Kartpostallık görüntülerin hakim olduğu kanyonu ziyaret eden doğa fotoğrafçılarından Muhammed Aktürk, Kızılin Kanyonu'nun ilkbaharla birlikte rengarenk olduğunu belirtti.



Aktürk, "Nemrut Dağı'ndan sonra bence en güzel yer Kızılin Kanyonu. Orada tarih görürken burada doğa turizmi var, çok beğendim." dedi.



Doğa fotoğrafçısı Hüseyin Ağgül ise Fırat Nehri kenarlarında baharın renklerinin hakim olduğunu, bu güzellikleri fotoğrafladığını ifade etti.

