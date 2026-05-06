        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Nemrut Dağı'na ulaşım kar nedeniyle güçlükle sağlanıyor

        Nemrut Dağı'na ulaşım kar nedeniyle güçlükle sağlanıyor

        Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykelleri barındıran UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na kar nedeniyle güçlükle ulaşılıyor.

        Giriş: 06.05.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykelleri barındıran UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na kar nedeniyle güçlükle ulaşılıyor.


        Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen ve Adıyaman sınırları içerisinde bulunan 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı zirvesinde kar yağışı ve zaman zaman fırtına etkili oluyor.

        Malatya tarafından Nemrut Dağı'na gidilebilen güzergahtaki kara yolunda ise zirveye yakın bölgelerde kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Adıyaman tarafından dağın zirvesindeki antik heykelleri görmek, güneşin doğuşunu ve batışını izlemek için gelen ziyaretçiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle Nemrut Dağı'na çıkmakta güçlük çekiyor ve vatandaşların önemli bölümü sarp yoldan geri dönüyor.


        Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'dan başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Adıyaman Nemrut Dağı etabı kar nedeniyle iptal edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

