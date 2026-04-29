Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı.



Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleşen festivalin açılış konserinde, şef Tolga Taviş yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve solist piyanist Çekyalı Eliska Tkadlcikova sahne aldı.



Hüseyin Başkadem, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve sponsorların desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.



Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin de Afyonkarahisar 25. Klasik Müzik Festivali'nin gururla anlattıkları önemli bir sanat etkinliği olduğunu vurguladı.



Konserin ardından Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve sponsorlara ödülleri takdim edildi.



Festival, 5 Mayıs'ta sona erecek.

