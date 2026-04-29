        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri 25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 00:06 Güncelleme:
        Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleşen festivalin açılış konserinde, şef Tolga Taviş yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve solist piyanist Çekyalı Eliska Tkadlcikova sahne aldı.

        Hüseyin Başkadem, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve sponsorların desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

        Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin de Afyonkarahisar 25. Klasik Müzik Festivali'nin gururla anlattıkları önemli bir sanat etkinliği olduğunu vurguladı.

        Konserin ardından Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve sponsorlara ödülleri takdim edildi.

        Festival, 5 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        Fenerbahçeli Ederson PFDK'da!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        F.Bahçe play-off'a müthiş başladı!
        Akıl almaz kaza! Okul servisi uçtu: 1 yaralı
        Akıl almaz kaza! Okul servisi uçtu: 1 yaralı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Donald Trump, Kral Charles'ı resmi törenle karşıladı
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        İran medyası: 52 İran gemisi abluka hattından geçti
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        Zelenskiy'den İsrail'e tepki
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        'Leyen'in açıklamaları talihsiz'
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Atlas'ın ailesini tehdit davasında dehşet ifade!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        Okan Buruk’un üç gollük derbi formülü!
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor

        Benzer Haberler

        Ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Ruhsatsız silah operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da "5. Geleneksel Sultandağı Kiraz Çiçeği Foto Safari" etkin...
        Afyonkarahisar'da "5. Geleneksel Sultandağı Kiraz Çiçeği Foto Safari" etkin...
        Afyonkarahisar'da kamyona çarpan midibüsteki 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da kamyona çarpan midibüsteki 3 kişi yaralandı
        Beşinci 'Kiraz Çiçeği Fotoğraf Etkinliği' gerçekleştirildi
        Beşinci 'Kiraz Çiçeği Fotoğraf Etkinliği' gerçekleştirildi
        Midibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Midibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Karaya oturan kayıklar, su seviyesi artınca yüzmeye başladı, ortaya çıkan a...
        Karaya oturan kayıklar, su seviyesi artınca yüzmeye başladı, ortaya çıkan a...