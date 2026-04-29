25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali devam ediyor

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali sürüyor. Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleşen festivalde, keman resitali Tereza Horakova ile piyano Lukas Dvorak sahne aldı. Sanatseverler de konsere ilgi gösterdi.

