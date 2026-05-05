25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali sona erdi
Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı "25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali" sona erdi.
Giriş: 05.05.2026 - 22:34
Afyonkarahisar Müzesi'nin fuaye alanında düzenlenen festivalin kapanış konserinde, "Duo Stringscapes" grubu sahne aldı.
Sanatçılar Güneş Hızlılar arpı, Tuna Tandoruk gitarıyla birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.
Konsere sanatseverler ilgi gösterdi.
