Habertürk
Habertürk
        Afyonkarahisar merkezli sanal bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar merkezli sanal bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar merkezli 5 ilde düzenlenen sanal bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 22:03 Güncelleme:
        Afyonkarahisar merkezli sanal bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar merkezli 5 ilde düzenlenen sanal bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkında Kanun" kapsamında soruşturma yürüttü.

        Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bingöl ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.


        Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi, zanlıların banka hesaplarına el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.


        Soruşturmada yaklaşık 540 milyon lira para hareketi tespit edilen suç ağının çökertildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Yaşlı komşularını öldüren karı koca çift tutuklandı
        Yaşlı komşularını öldüren karı koca çift tutuklandı
        Afyonkarahisar'da 2 komşusunu öldüren çift tutuklandı
        Afyonkarahisar'da 2 komşusunu öldüren çift tutuklandı
        Afyonkarahisar'da durdurulan araçlarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tut...
        Afyonkarahisar'da durdurulan araçlarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tut...
        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada yaşamını yitiren çiftin cenazesi toprağa...
        Afyonkarahisar'da silahlı kavgada yaşamını yitiren çiftin cenazesi toprağa...
        Çifte komşu cinayetinin şüphelileri adliyede (2)
        Çifte komşu cinayetinin şüphelileri adliyede (2)
        Üst kat komşularının katlettiği çift toprağa verildi
        Üst kat komşularının katlettiği çift toprağa verildi