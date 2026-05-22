Afyonkarahisar Valisi Aktaş, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu uygulama noktasını ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Kurban Bayramı öncesinde Afyonkarahisar-Ankara kara yolundaki denetim noktasına ziyarette bulundu.



Aktaş, Susuz Kavşağı'ndaki uygulama noktasında bayram süresince uygulanacak trafik tedbirleri hakkında bilgi aldı.



Aktaş, burada gazetecilere, toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği mübarek Kurban Bayramı'nı milletçe karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Bayram süresince vatandaşların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda bayramlarını geçirebilmeleri amacıyla il genelinde bütün kurumların kapsamlı tedbirler aldığını dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:



"Güvenlik, sağlık, ulaşım ve denetim hizmetlerine ilişkin tüm planlamalar titizlikle tamamlanmıştır. 22 Mayıs-1 Haziran'da il genelinde 920 uygulama noktasında 10 bin 300 emniyet ve jandarma personelimiz, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev başında olacak. Bayram tatili süresince oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı şehirlerarası yollar, ana arterler, kavşaklar ve yoğun kullanılan güzergahlarda trafik denetimleri artırılmış olup, rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecektir. Özellikle aşırı hız, hatalı sollama, emniyet kemeri kullanımı ve sürüş güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ihlallere yönelik kontroller aralıksız sürdürülecektir."



İçişleri Bakanlığının 'Hayat 112 Acil' mobil uygulaması hakkında bilgi veren Aktaş, bayram dönüşü 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde belirlenen saatlerde Afyonkarahisar'ın giriş çıkışlarında kamyon, tır ve tankerlerin trafikte seyir etmesine izin verilmeyeceği ifade etti.



Konuşmasının ardından güvenlik güçlerinin bayramını da tebrik eden Aktaş, daha sonra ekiplerce durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularıyla sohbet etti, ikramlarda bulundu.

