Afyonkarahisar'da "0 faizli kredi" ilanıyla dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sosyal medyada "0 faizli kredi" ilanıyla 1 milyon 499 bin 770 lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini belirlediği 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.