Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki çocuğu kızına küfür ettiği gerekçesiyle darbeden şüpheli, tutuklandı. Merkeze bağlı Susuz beldesinde 15 Mayıs'ta yaşanan olayda A.A (36), 9 yaşındaki kızına küfür ettiği gerekçesiyle M.Y.A'yı (11) yumrukla darbetti. Yaralanan M.Y.A'nın ailesi, jandarmaya giderek A.A'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan A.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli A.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

