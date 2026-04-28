Afyonkarahisar'da "5. Geleneksel Sultandağı Kiraz Çiçeği Foto Safari" etkinliği yapıldı

        Afyonkarahisar'da "5. Geleneksel Sultandağı Kiraz Çiçeği Foto Safari" etkinliği gerçekleştirildi.

        Giriş: 28.04.2026 - 15:40
        Safariye katılan 30 fotoğraf tutkunu, coğrafi işaret tescilli Sultandağı kirazının çiçeklenen bahçelerinde, at arabası ve yöresel kıyafetli katılımcıları fotoğrafladı.

        Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, AA muhabirine, Sultandağı ilçesinin bir meyve diyarı olduğunu söyledi.

        Bölgenin en ünlü kirazını tanıtmak için yapılan etkinliğin önemli olduğunu vurgulayan Sezgin, şöyle konuştu:

        "Sultandağı kirazı, ülkemizde biliniyor ve ihracata da konu oluyor. Bölgede geçen yıl yaşanan don olayı nedeniyle kiraz üreticisi zor günler geçirmişti. İnşallah, bu yıl üreticilerimiz emeklerinin karşılığını bulur. Ağaçlardaki çiçeklerin kiraza dönüşmesini diliyoruz. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz bol kiraza ulaşır."

        - "Bu görsel şölene katılmak isteyen herkesi ilçemize bekliyoruz"

        Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci de ilçedeki kiraz çiçeklerinde pembe ve beyazın renk cümbüşü yaşandığını dile getirdi.

        Bu yıl kirazda yüksek rekolte beklediklerini belirten Demirci, "Sultandağı ilçemiz ülkemizin en önemli kiraz ve vişne üretim merkezleri arasındadır. Emeğin, alın terinin ve bereketin temsilidir. İnşallah, bu yıl yaşanacak kiraz rekoltesiyle ihracatımıza da değer katmasını temenni ediyoruz. Kiraz çiçeklerinin ömürleri 7 ila 10 gün arasındadır. Bu görsel şölene katılmak isteyen herkesi ilçemize bekliyoruz." diye konuştu.

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir ise Avrupa Birliği ve ulusal bütçeden alınan hibelerle etkinliğin desteklendiğini ifade etti.

        Foto safariye, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, kurum müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da kamyona çarpan midibüsteki 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da kamyona çarpan midibüsteki 3 kişi yaralandı
        Beşinci 'Kiraz Çiçeği Fotoğraf Etkinliği' gerçekleştirildi
        Beşinci 'Kiraz Çiçeği Fotoğraf Etkinliği' gerçekleştirildi
        Midibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Midibüsün kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
        Karaya oturan kayıklar, su seviyesi artınca yüzmeye başladı, ortaya çıkan a...
        Karaya oturan kayıklar, su seviyesi artınca yüzmeye başladı, ortaya çıkan a...
        Hububat ta görülen süne ve diğer zararlılara karşı kontroller başladı
        Hububat ta görülen süne ve diğer zararlılara karşı kontroller başladı
        Afyonlu güreşçi Türkiye şampiyonu oldu
        Afyonlu güreşçi Türkiye şampiyonu oldu