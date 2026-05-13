Afyonkarahisar'da 5 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde ve köylerde farklı adreslerdeki hayvan ve eşyalar hakkında hırsızlık olaylarına ilişkin başlatılan çalışma kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

