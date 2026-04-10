Afyonkarahisar'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
Giriş: 10.04.2026 - 14:00
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin arka koltuğunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri