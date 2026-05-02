Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. M.T. (41) idaresindeki 26 TR 005 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında sürücü M.T. yaşamı yitirdi, otomobilde bulunan G.Ç. (30) ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan G.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından M.T'nin cenazesi morga götürüldü.

