Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da bayramda termal tesislerde doluluk artacak

        Afyonkarahisar'da bayramda termal tesislerde doluluk artacak

        Afyonkarahisar'da otellerin Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarında yüzde 100'e yakın doluluğa ulaştığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 12:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da bayramda termal tesislerde doluluk artacak

        Afyonkarahisar'da otellerin Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarında yüzde 100'e yakın doluluğa ulaştığı belirtildi.

        Termal turizm ve sağlık turizminde öne çıkan kent, Kurban Bayramı'nda da tercih edilen destinasyonların başında geliyor.

        Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste turistler tatil yapıp şifalı sulardan faydalanacak.

        Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, bayram tatilinin önceden açıklanmasının kendileri açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

        Misafirlerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmadığını belirten Gümüşhan, şunları kaydetti:

        "Hem Afyonkarahisar hem sahil bölgelerindeki tesisler yüzde 100'e yakın doluluk sağlamış durumda. Tüm oteller hazırlıklarını yaptı. Bizim yoğunluğumuz bayramın birinci günüyle başlıyor. İnşallah gelen misafirler memnun şekilde ayrılacaktır. Güzel bir tatil geçirmeleri için her şey düşünüldü. Çocuklar için çeşitli aktiviteler bulunuyor. Afyonkarahisar'dan günlük 500 bin araç geçiyor. Bu durum Afyonkarahisar ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Biz mutluyuz. İnşallah bu hareketlilik yaz boyu devam eder."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Süper Lig'e Türk damgası!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...

        Benzer Haberler

        Kazada hurdaya dönen araçta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
        Kazada hurdaya dönen araçta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
        Otomobillerinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Otomobillerinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'daki kara yollarında bayram trafiği yoğunluğu
        Afyonkarahisar'daki kara yollarında bayram trafiği yoğunluğu
        Afyonkarahisar-Antalya yolunda bayram yoğunluğu
        Afyonkarahisar-Antalya yolunda bayram yoğunluğu
        Müftülük personellerine ilk yardım eğitimi verildi
        Müftülük personellerine ilk yardım eğitimi verildi
        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala denetimler arttı
        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala denetimler arttı