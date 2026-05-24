Afyonkarahisar'da bayramda termal tesislerde doluluk artacak

Afyonkarahisar'da otellerin Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarında yüzde 100'e yakın doluluğa ulaştığı belirtildi.



Termal turizm ve sağlık turizminde öne çıkan kent, Kurban Bayramı'nda da tercih edilen destinasyonların başında geliyor.



Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste turistler tatil yapıp şifalı sulardan faydalanacak.



Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, bayram tatilinin önceden açıklanmasının kendileri açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.



Misafirlerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmadığını belirten Gümüşhan, şunları kaydetti:



"Hem Afyonkarahisar hem sahil bölgelerindeki tesisler yüzde 100'e yakın doluluk sağlamış durumda. Tüm oteller hazırlıklarını yaptı. Bizim yoğunluğumuz bayramın birinci günüyle başlıyor. İnşallah gelen misafirler memnun şekilde ayrılacaktır. Güzel bir tatil geçirmeleri için her şey düşünüldü. Çocuklar için çeşitli aktiviteler bulunuyor. Afyonkarahisar'dan günlük 500 bin araç geçiyor. Bu durum Afyonkarahisar ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Biz mutluyuz. İnşallah bu hareketlilik yaz boyu devam eder."

