Afyonkarahisar'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. M.G, belediye binası önünde karşılaştığı ve aralarında husumet bulunan B.Ç. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda M.G, cebinden çıkardığı bıçakla B.Ç'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.Ç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri M.G'yi gözaltına aldı.

