Afyonkarahisar'da bir kadının ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Ekim 2025'te Yeşilyurt köyünde Alev Karagöz'ün şüpheli ölümüne ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmada şüpheli ölümün intihar olmadığı yönünde delillere ulaştı.
Karagöz'ün eski eşi G.K. ile O.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
G.K. ile O.K ise çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
