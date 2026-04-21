Afyonkarahisar'da durdurulan araçlarda uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin durdurduğu araçlarda yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yaparken iki aracın şüpheli hareket ettiğini tespit etti.



Araçlar, kontrol noktasında durduruldu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada bavul içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.



Araçlar emniyete götürülürken 7 buçuk kilogram uyuşturucuya el konuldu.





Olayla ilgili K.K, F.K. ve U.B. gözaltına alındı.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanıp cezaevine gönderildi.







