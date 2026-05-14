Afyonkarahisar'da engelliler farkındalık için yürüdü

Afyonkarahisar'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi. İmaret Camisi önünde toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ve protokol üyeleri, ellerinde pankartlarla kortej oluşturarak Kent Meydanı'na kadar bando eşliğinde yürüdü. Engelli bireylere yönelik müzikli gösteriler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliğe, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve engelli bireyler katıldı.

