Afyonkarahisar'da Frig Ultra Maratonu yapıldı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Frig Ultra Maratonu gerçekleştirildi. Ayazini köyünde düzenlenen yarışların startını, İhsaniye Kaymakamı Koray Yanıktepe ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan verdi. Sporcular, 6, 12, 22, 38 ve 54 kilometrelik parkurlarda koştu. Yarışmalara katılanlara madalya verildi.

