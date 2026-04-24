Afyonkarahisar'da gölde kaçak avcılık yapan 4 kişiye para cezası

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü'nde kaçak avcılık yapan 4 kişiye idari para cezası uygulandı. Bolvadin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Eber Gölü'nde son iki haftada dronla denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde kaçak avlanan 4 kişi tespit edildi, 1 tüfeğe el konuldu. Ekipler, söz konusu kişilere idari para cezası kesti.

