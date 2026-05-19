        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da kavga edenleri ayırmak isteyen vatandaşları bıçakla tehdit eden şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da, kavga eden iki kadını ayırmak isteyen vatandaşları bıçak savurarak tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Yeşilyol Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki kadın kavga etti.

        Çevredeki vatandaşlar, kavga eden kadınları ayırmak istedi. Bu sırada, kadınların arkadaşı olduğu iddia edilen genç, vatandaşları bıçak savurarak tehdit etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası kadınlar ve arkadaşı kaçtı.

        Görgü tanıklarının ifadelerini alan, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin R.A. (21) olduğunu tespit etti.

        Şüpheli, ekipler tarafından kent merkezinde bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

