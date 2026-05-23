        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Olucak Mahallesi'nde komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. (54) ve M.A. evden getirdikleri tüfeklerle komşularına ateş açtı.

        Saçmaların isabet ettiği M.K. (49), M.T. (43), A.Ç. (36) ve A.K. (29) yaralandı.

        Kendi imkanlarıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne giden yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler A.A. (54), M.A. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
