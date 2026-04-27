        Afyonkarahisar'da "Mehmet Akif Ersoy'da Azimet ve Büyük Taarruz" paneli düzenlendi

        İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif Esaretten İstiklale, İstiklalden İstikbale Mehmet Akif Sempozyumu"nun üçüncü oturumu olan "Mehmet Akif Ersoy'da Azimet ve Büyük Taarruz" başlıklı panel, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) öncülüğünde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) işbirliğiyle düzenlenen sempozyumun açılışı, AKÜ Eğitim Fakültesi Abdullah Kaptan Konferans Salonu'nda yapıldı.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sempozyumun geçmişe yönelik bir anma etkinliğinin çok ötesinde, Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasının esaret, vahdet, cesaret ve azimet duraklarıyla yeniden keşfedildiği, o sarsılmaz karakterinin günümüze taşındığı bir istikbal yolculuğu olduğunu söyledi.

        Yiğitbaşı, bu sempozyum yolculuğunun 10 Nisan'da Balıkesir'de, Milli Mücadele'nin birleştirici gücünün hissedildiği müstesna bir mekana, Zağnos Paşa Camii'ne uzandığını belirtti.

        Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen oturumda, Mehmet Akif Ersoy'un 1920 yılında Zağnos Paşa Camii'nin minberinden yükselen ve Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayılan meşhur hutbesinin, "vahdet" düşüncesi ekseninde analiz edildiğini aktaran Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

        "Bu bağlamda Akif'in hakkı yaşatmak ve tefrikayı bırakıp birleşmek üzerine bina ettiği o kutlu çağrı yeniden yankılandı. Sunulan tebliğlerle Akif'in halkın arasına karışarak Kuvayımilliye ruhunu İslam kardeşliğiyle nasıl mayaladığı, zayıflayan toplumsal direnci inançla nasıl yeniden ayağa kaldırdığı derinlemesine incelendi. Balıkesir günleri bir kere daha gösterdi ki, Akif'in kaleminden dökülen mısralar cepheye koşan bir askerin yüreğindeki en güçlü mühimmat, ayrılığa düşmek üzere olan bir milletin ise en sarsılmaz tutkalı olmuştur. Konuşmacılarca vurgulanan vahdet ruhu, aslında bugün de bizlerin üzerinde titrediği birlik ve beraberlik ruhunun, şuurunun sönmez bir nişanesine işaret etmektedir."

        Azimet kavramı ekseninde Mehmet Akif Ersoy'u anlamanın yalnızca bir şairi ya da mütefekkiri anlamanın ötesinde bir milletin en kritik eşikte nasıl bir dil kurduğunu, nasıl bir duruş sergilediğini ve nasıl bir ahlaki zeminde varlığını sürdürdüğünü kavramak olduğunu anlatan Yiğitbaşı, "Akif için azimet sadece bir kelime değil, kainatta geçerli olan tek kanun olan eylem ve hareketin de kendisidir. O, Allah'ın dahi her an bir yaratış faaliyeti içinde olduğunu hatırlatarak, insanın boş durmasını ilahi kanuna bir isyan olarak görmüştür." diye konuştu.

        Vali Naci Aktaş da Mehmet Akif Ersoy'un milletin en buhranlı dönemlerinde kalemiyle umut aşıladığını dile getirerek, Ersoy'un sözüyle cesaret verdiğini, parçalanmaya yüz tutmuş gönüllerde birlik duygusunu yeniden tesis ettiğini anlattı.

        AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise bazı şahsiyetlerin yalnızca yaşadıkları çağı değil, kendilerinden sonraki asırları da aydınlatan birer kutup yıldızı gibi olduğunu söyledi.

        Karakaş, "Böyle bir şahsiyet olan milli şairimiz, büyük mütefekkir ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy, milletimizin sinesinden çıkmış, bu coğrafyanın en karanlık, en buhranlı günlerinde umudun ve dirilişin sesi olmuştur." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Ayasofya'daki restorasyonda kritik aşama
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!

        Benzer Haberler

        İmam hatipli öğrencilerden robotik alanda önemli başarı
        İmam hatipli öğrencilerden robotik alanda önemli başarı
        Afyonkarahisar'da geri manevra yapan traktörün çarptığı 3 yaşındaki çocuk h...
        Afyonkarahisar'da geri manevra yapan traktörün çarptığı 3 yaşındaki çocuk h...
        Traktör ile manevra yaparken yanlışlıkla kızını ezdi
        Traktör ile manevra yaparken yanlışlıkla kızını ezdi
        Afyon Drone Günleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi
        Afyon Drone Günleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi
        Bir zamanlar her evde bulunan hasır yastıklar zamana yenik düştü Kamıştan y...
        Bir zamanlar her evde bulunan hasır yastıklar zamana yenik düştü Kamıştan y...
        Depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü