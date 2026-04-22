Afyonkarahisar'da öğrenciler polislere ikramda bulundu
Afyonkarahisar'da Şemsettin Güneş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, nöbet tutan polislere ikramda bulundu.
Giriş: 22.04.2026 - 16:34 Güncelleme:
Öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları tost, kek gibi ikramları, polislere götürdü. Öğrenciler ve polisler bir süre sohbet etti.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sergiledikleri davranıştan dolayı öğrencilere, ailelerine ve eğitimcilere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri