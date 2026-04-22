Afyonkarahisar'da öğrenciler polislere ikramda bulundu

Afyonkarahisar'da Şemsettin Güneş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, nöbet tutan polislere ikramda bulundu.



Öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları tost, kek gibi ikramları, polislere götürdü. Öğrenciler ve polisler bir süre sohbet etti.



İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sergiledikleri davranıştan dolayı öğrencilere, ailelerine ve eğitimcilere teşekkür etti.















