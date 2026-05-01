Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. H.G. (30) idaresindeki 03 ADR 287 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Karaaslan köyü yakınlarında E.D'nin (28) kullandığı 06 ACV 632 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

