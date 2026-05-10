Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. M.G. (44) idaresindeki 03 AHJ 008 plakalı otomobil, ilçe çıkışında şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.G. (42), M.G. (7), F.G. (11), G.G. (33) ve A.G. (14) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.G. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

