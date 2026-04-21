Afyonkarahisar'da silahlı kavgada yaşamını yitiren çiftin cenazesi toprağa verildi

Afyonkarahisar'da silahlı kavgada hayatını kaybeden çiftin cenazesi defnedildi.



Cemil Bodur (73) ile eşi Sevim Gül Bodur'un (67) cenazesi Paşa Camisi'ne getirildi.



Cenaze namazının ardından çiftin cenazesi, Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Merkez Örnekevler Mahallesi'ndeki apartmanda ikamet eden ve aralarında "gürültü yapma, halı, örtü çırpma" gibi sebeplerle husumet bulunan iki komşu aile arasında çıkan tartışmada, Cemil ile Sevim Gül Bodur silahla vurularak öldürülmüş, Erhan İ. (51) ve eşi Nursel İ. (42) gözaltına alınmıştı.

