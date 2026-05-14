Afyonkarahisar'da tartıştığı sürücüye saldıran şüpheliye 190 bin lira ceza

Afyonkarahisar'da trafikte tartıştığı sürücüye saldıran kişiye, 190 bin lira para cezası kesildi.



H.F, Burmalı Mahallesi'nde otomobilinde seyir halindeyken ara yoldan S.T. idaresindeki otomobil önüne çıktı.



Aracından inen H.F, tartıştığı S.T'yi darbetti.



Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası S.T, kendisini tehdit, hakaret ve darbeden H.F'den şikayetçi oldu.



Gözaltına alınan H.F'ye 190 bin lira para cezası uygulandı.



Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili de 60 gün trafikten menedildi.



Öte yandan yaşanan olay ve darp anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

