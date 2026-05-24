Afyonkarahisar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı. Mustafa Akay idaresindeki 09 ANH 510 plakalı motosiklet, Çiçektepe köyünde karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki 42 E 5456 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Mustafa Akay hayatını kaybederken, aynı motosiklette bulunan eşi İ.A. yaralandı. Tır sürücüsü A.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.