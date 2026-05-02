Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı. H.K, idaresindeki 03 AGM 780 plakalı motosiklet, Çayırbağ beldesinde Y.D'nin kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı. Bolvadin ilçesinde A.O.A'nın kullandığı 03 ANN 931 plakalı kamyon, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve araçtaki A.Ç, yaralandı. İhsaniye ilçesi Bayramaliler köyü yakınlarında ise K.D. idaresindeki 07 ETY 84 plakalı kamyonet devrildi. Kazada sürücü ile S.D, yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.