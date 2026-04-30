Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Dinar ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, uyuşturucu madde emdirilmiş 33 peçete, 20 sentetik hap, bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 850 lira ele geçirdi.



Yakalanan 7 şüpheliden 5'i yapılan adli işlemin ardından salıverildi.



Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

