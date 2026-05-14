Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktasında durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 2 bin 193 sentetik hap ele geçirdi. Gözaltına alınan araçtaki A.A, Y.B. ile M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

