Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada, 85 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

