Afyonkarahisar'daki çevre yollarında bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, Afyonkarahisar'daki çevre yollarında yoğunluğa neden oluyor.



Araçlar, Ankara, Antalya, İzmir, Konya ve Kütahya güzergahlarında akıcı trafik yoğunluğu oluşturuyor.



Zaman zaman meydana gelen hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları ulaşımı yavaşlatıyor.



İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

