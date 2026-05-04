Afyonkarahisar'ın 3 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçe genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.



Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edilen açıklamada, Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerinde bulunan okullara taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve bu noktalardan Afyonkarahisar il merkezine devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime ara verildiği duyuruldu.



Açıklamada, Afyonkarahisar il merkezi, Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde ise eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam ettiğine işaret edilerek, eğitim öğretime ara verilen ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

