Bayat'ta çatısı çöken ağıldaki 6 koyun telef oldu

Bayat ilçesinde çöken bir ağıldaki 6 koyun telef oldu. İmranlı köyünde A.O'ya ait ağılın çatısı, biriken karın ağırlığı nedeniyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, belediye ve ilçe özel idareye ait iş makinesi sevk edildi. Ağıldaki küçükbaş hayvanlardan 6'ı telef oldu.

