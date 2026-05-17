Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Dünya Motokros Şampiyonası her yıl aynı heyecanla büyüyor

        Dünya Motokros Şampiyonası her yıl aynı heyecanla büyüyor

        ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkan Vekili Ogün Baysan, Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonasının (MXGP Of Türkiye) başarı çıtasını yükselterek devam ettirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 11:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Motokros Şampiyonası her yıl aynı heyecanla büyüyor

        ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkan Vekili Ogün Baysan, Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonasının (MXGP Of Türkiye) başarı çıtasını yükselterek devam ettirdiklerini söyledi.

        Baysan, AA muhabirine, geçen hafta tanıtımı yapılan MXGP Of Türkiye ile NG Afyon MotoFest'in bu yıl 9'uncusunu Afyonkarahisar'da eylül ayında gerçekleştireceklerini belirtti.

        İki organizasyonu da her yıl büyüttüklerine değinen Baysan, şöyle konuştu:

        "Dünyada zirvedeki bir organizasyonu yapıyoruz. Herkes övgüyle bahsediyor. Aynı heyecan ve şevkle ilkine hazırlanıyormuş gibi yine hazırlıklarımıza başladık. Organizasyona gösterdiğimiz özenin yanı sıra zaten parkurumuzun beş ödülü var. İnşallah, önümüzdeki sene çift haneli rakamlara geçeceğiz. Dünyada böyle bir organizasyonun başarı çıtasını yükselterek devam ettirmek çok zor. Bu başarıyı Afyonkarahisar Valiliği, belediye ve federasyonumuzun uyumlu çalışmasına bağlıyoruz. Biz çok heyecanlıyız. Afyonkarahisar'ı çok seviyoruz. Bu şehri, dünya arenasında tanıtan bir organizasyon. Bu başarıdan dolayı TMF olarak çok mutluyuz."




        -"Afyonkarahisar'da en iyi Türk sporcusunu da görmeyi hedefliyoruz"

        Baysan, Afyonkarahisar'da Uluslararası Motosiklet Federasyonuna (FIM) bağlı 50 ve 65 cc'de çocuk yarışçıları eğitmek için kurulan MXGP Akademi'nin de bulunduğunu dile getirdi.

        Akademide Türk antrenörler yetiştirdiklerini aktaran Baysan, "Afyonkarahisar'da sadece yarış değil, zaman zaman takvimimizde yer alan eğitimlerimizi de yapıyoruz. Bundan sonra en iyi piste sahip olduğumuz gibi, Afyonkarahisar'da en iyi Türk sporcusunu da görmeyi hedefliyoruz. Bu mücadeleyi de hep birlikte veriyoruz. Afyonkarahisar'ın altyapısı da bunu destekliyor." diye konuştu.




        - "Bu yıl ziyaretçi sayısında 500 bini aşacağımıza inanıyorum"

        Baysan, Afyonkarahisar'ın spor turizminde örnek alınacak bir il haline dönüştüğünü kaydetti.

        Bu yıl Türkiye'nin en coşkulu festivalinin de NG Afyon MotoFest olacağını belirten Baysan, "MXGP Of Türkiye'yi dünyanın, NG Afyon MotoFest'i de Türkiye'nin merkezine oturttuk. Buradaki coşkulu iki organizasyonla bu yıl ziyaretçi sayısında 500 bini aşacağımıza inanıyorum. Eğer bunu başarırsak bu bizi ayrıca gururlandırır. Herkesi 2-6 Eylül'de Afyonkarahisar'a bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Baysan, MXGP Of Türkiye'ye en iyi, en hızlı ve iddialı sporcuların geldiğini, Afyonkarahisar'daki izleyicilerin şanslı olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        Çin'den Trump'ın tarihi ziyaretine ilişkin açıklama
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Bursa'da otomobilde patronunun boğazını kesmişti
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
        Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi devam ediyor
        Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi devam ediyor
        Marketlere yönelik TUFİS denetimleri sürüyor
        Marketlere yönelik TUFİS denetimleri sürüyor
        Devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı
        Devrilen kamyonet sürücüsü yaralandı
        Afyonkarahisar'da Frig Ultra Maratonu yapıldı
        Afyonkarahisar'da Frig Ultra Maratonu yapıldı
        Polis 22 yıl 3 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı
        Polis 22 yıl 3 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı