Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Fakültede tanışan doktor çift aynı hastanede görev yapıyor

        ARİF YAVUZ/HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev yapan uzman doktorlar Özgenur ile Umut Can Duvarcı çifti, hayatın ve mesleğin zorluklarını birbirlerine destek olarak kolaylaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 12:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2013'te tanışan Özgenur ve Umut Can Duvarcı çifti, mezun olduktan üç yıl sonra evlendi.

        Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde uzmanlıklarını tamamlayan bir çocuk sahibi çift, bir yıl önce atandıkları Sandıklı Devlet Hastanesi'nde birlikte görev yapıyor.


        - "Tedavi süreçlerinde aldığımız olumlu geri dönüşler de bizi mutlu ediyor"

        Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Özgenur Duvarcı, AA muhabirine, eşiyle tıp fakültesindeki patoloji laboratuvarında tanıştıklarını söyledi.

        Eşiyle birlikte görev yapmanın faydasının çok olduğunu anlatan Duvarcı, "Aynı hastanede birlikte çalışmak bizim için çok avantajlı. Yoğun bir gün geçiriyorsak birbirimize ulaşmamız ve destek olmamız mümkün oluyor. Hatta koridorda kısa süreliğine karşılaşmamız bile motivasyonumuzu çok yükseltiyor. Birbirimize vakaları danışıyoruz." diye konuştu.

        Duvarcı, aynı hastanede birlikte görev yaptıkları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "İlçe hastanesinde çalıştığımız için hastalarımızla daha samimi iletişim kurmamız mümkün oluyor. Tanıştığımız hastalarımızla güven duygusu da çok hızlı kuruluyor. Tedavi süreçlerinde aldığımız olumlu geri dönüşler de bizi mutlu ediyor. Uzun bir süre daha burada çalışmayı planlıyoruz ancak eşimle gönlümüzde akademisyenlik yatıyor."

        - "Amacımız hastalarımıza en iyi şekilde yardımcı olmak"

        Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Umut Can Duvarcı da eşiyle her gün birlikte evden aynı hastaneye gidip gelmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

        Eşiyle bilgi paylaşımı yaptıklarına değinen Duvarcı, "Eşimle tedavi süreçlerini takip ettiğimiz hastalarımız da oluyor. Amacımız hastalarımıza en iyi şekilde yardımcı olmak. Şifa bulan her hasta bizleri de mutlu ediyor. Mesleki açıdan da tatmin oluyorum. Isparta'da birlikte çalıştık, burada da çalışıyoruz. Bundan sonra da yine aynı hastanede çalışmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Jandarma 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı
        Jandarma 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı
        Otomobilin tırla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Otomobilin tırla çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Polisten torbacı operasyonu: 1 gözaltı
        Polisten torbacı operasyonu: 1 gözaltı
        Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
        25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı
        25. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı