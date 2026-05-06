İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Mustafa Arslan yaşadıklarını anlattı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Arslan, yaşadıklarını anlattı.



Arslan, sendika binasında düzenlediği basın açıklamasında, Küresel Sumud Filosu'ndaki 6 Nisan'da başlayan yolculuklarının 1 Mayıs'ta İstanbul Havalimanına dönüşleriyle sonuçlandığını söyledi.



Hedeflerinin Gazze'deki uluslararası hukuka aykırı şekilde İsrail'in uyguladığı hukuksuz ablukayı kırmak olduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu:



"Bir akşam üzeri ansızın İsrail'e ait savaş botları, teknelerimize saldırdı. Bizleri kaçırdığı süreci yaşadık. İnsanlık dışı muameleyle karşı karşıya kaldık. Devletimizin gücünü ülkemizin sınırları dışında çok daha fazla hissettik. Büyükelçimize ve personeline teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

