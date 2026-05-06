Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Mustafa Arslan yaşadıklarını anlattı

        İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Mustafa Arslan yaşadıklarını anlattı

        İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Arslan, yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 15:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Mustafa Arslan yaşadıklarını anlattı

        İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Arslan, yaşadıklarını anlattı.

        Arslan, sendika binasında düzenlediği basın açıklamasında, Küresel Sumud Filosu'ndaki 6 Nisan'da başlayan yolculuklarının 1 Mayıs'ta İstanbul Havalimanına dönüşleriyle sonuçlandığını söyledi.

        Hedeflerinin Gazze'deki uluslararası hukuka aykırı şekilde İsrail'in uyguladığı hukuksuz ablukayı kırmak olduğunu anlatan Arslan, şöyle konuştu:

        "Bir akşam üzeri ansızın İsrail'e ait savaş botları, teknelerimize saldırdı. Bizleri kaçırdığı süreci yaşadık. İnsanlık dışı muameleyle karşı karşıya kaldık. Devletimizin gücünü ülkemizin sınırları dışında çok daha fazla hissettik. Büyükelçimize ve personeline teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Komşusunun parmağını ısırıp koparttı!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Çanakkale Savaşları'nda eşine yazmış! "Bize eğlence gibi geliyor"
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Yüksek faiz sürdürülebilirliği bozuyor
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!

        Benzer Haberler

        Biçerdöverler hasada hazırlanıyor
        Biçerdöverler hasada hazırlanıyor
        Minikler tenis turnuvasından başarılarla döndü
        Minikler tenis turnuvasından başarılarla döndü
        Zirai don uyarısı yapılan bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı
        Zirai don uyarısı yapılan bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı
        Termal suların verimli kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı
        Termal suların verimli kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı
        Minik ellerden dev gösteri Minikler kurdukları mehteran takımıyla gönülleri...
        Minik ellerden dev gösteri Minikler kurdukları mehteran takımıyla gönülleri...
        Polisten öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim
        Polisten öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim