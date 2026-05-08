Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Kanseri atlatan kadına karın dokusundan meme yapıldı

        Kanseri atlatan kadına karın dokusundan meme yapıldı

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da karın bölgesindeki yağlanma nedeniyle hastaneye başvuran kadının, kanser nedeniyle kaybettiği memesi karın dokusundan yeniden yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 12:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanseri atlatan kadına karın dokusundan meme yapıldı

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da karın bölgesindeki yağlanma nedeniyle hastaneye başvuran kadının, kanser nedeniyle kaybettiği memesi karın dokusundan yeniden yapıldı.

        41 yaşındaki H.K. 10 yıl önce memesindeki sertliği fark edince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine gitti. Kanser taramaları pozitif çıkan kadının sol memesi ameliyatla alındı.

        Yıllar sonra karın bölgesindeki fazlalıklar nedeniyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği'ne başvuran kadına, karnından alınacak dokuyla meme yapılabileceği anlatıldı.

        Ekibiyle ameliyatı gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Arif Yılmaz, AA muhabirine, meme kanseri tedavisinin ardından artık farklı yöntemlerin kullanılabildiğini söyledi.

        Hastanın farklı bir gerekçeyle kendilerine başvurduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Hastanın karın bölgesindeki fazla dokuyu karın germe yapacağımıza damarlarıyla alıp meme oluşturabileceğimizi anlattım. Karın germede çıkarttığımız dokunun damarlarını kullanarak mikrocerrahi yöntemle göğüs bölgesindeki damarlara onarım yapıyoruz. Bu hastamızda da bu yöntemle ameliyatımızı yaptık. Hasta başka bir sebeple başvururken kendini daha mutlu şekilde hastaneden uğurlamış olduk. Başarılı olduk"

        H.K. hastaneye basen ve karın bölgesindeki yağlanma nedeniyle gittiğini belirtti.

        Doktorun, göğüs yapılabileceği fikrinin kendisini heyecanlandırdığını vurgulayan H.K, "Bu ameliyatı eşimle araştırdım. Operasyonu yaptırmamı istemeyen çok kişi oldu ama dinlemedim. Sonuç güzel oldu. İyi ki de yaptırmışım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı

        Benzer Haberler

        Beldedeki ortaokuldan hentbol milli takımına 9 öğrenci seçildi
        Beldedeki ortaokuldan hentbol milli takımına 9 öğrenci seçildi
        Afyonkarahisarlı atletlerden önemli başarı
        Afyonkarahisarlı atletlerden önemli başarı
        Marketlere yönelik fiyat denetimi
        Marketlere yönelik fiyat denetimi
        Polis 20 milyon TL'lik kaçak doldurulmuş makaron ele geçirdi
        Polis 20 milyon TL'lik kaçak doldurulmuş makaron ele geçirdi
        CHP İl Başkanı Karadeniz'den Başkan Köksal'ın AK Parti'ye geçtiği iddiaları...
        CHP İl Başkanı Karadeniz'den Başkan Köksal'ın AK Parti'ye geçtiği iddiaları...
        Afyonkarahisar'da Uluslararası Gastronomi Çalıştayı ve Aşçılık Kampı başlad...
        Afyonkarahisar'da Uluslararası Gastronomi Çalıştayı ve Aşçılık Kampı başlad...