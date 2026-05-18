Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Orman Benim" etkinliği, Konya'da Akyokuş mevkisinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Doğaya sahip çıkma bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, ormanlık alanda yangına sebebiyet verebilecek cam, plastik şişe ve çeşitli atıkları toplayarak çevre temizliği yaptı.

        Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, burada yaptığı konuşmada, ormanların gelecek nesillere bırakılması gereken en önemli doğal zenginliklerden biri olduğunu belirterek, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.

        Yalçın, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha fazla hissedildiğini ifade ederek, kuraklık ve orman yangınları riskine karşı toplumsal duyarlılığın büyük önem taşıdığını söyledi.


        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mutlu Tepe, ormanların gelecek nesillere emanet olduğunu söyledi.

        Küresel ısınma sebebiyle ormanlarda büyük yangınlar yaşandığını ve büyük kayıplar verildiğini dile getiren Tepe, vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

        Konuşmanın ardından çok sayıda öğrenci ellerine taktıkları eldivenlerle ormanlık alandaki çöpleri topladı.

        - Aksaray

        Aksaray'da, Vali Murat Duru öncülüğünde Yeni Mezarlık karşısında bulunan ormanlık alanda "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Programda konuşan Vali Duru, "Orman Benim" kampanyasının isminin büyük bir anlam ifade ettiğini, ormanların geleceğe bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugün burada örnek olsun diye kurum temsilcileri ve çocuklarımızla birlikte, ormanlarımıza atılmış başta cam şişeler olmak üzere plastik atıkları ve çevreye gelişigüzel bırakılmış çöpleri topladık. Orman içinden geçen yollarda, tarım arazilerine yakın güzergahlarda, kara yollarında, köy yollarında ya da herhangi bir seyahat sırasında lütfen doğaya çöp atmayalım. Özellikle cam şişeler ve cam ürünleri büyük tehlike oluşturuyor. Bunlar güneş ışınlarını yansıtarak yangınlara sebep olabiliyor."

        Daha sonra Vali Duru ve katılımcılar, poşetlerle çöp toplayarak çevre temizliği gerçekleştirdi.

        Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Konya, Karaman ve Aksaray illerinde toplam 15 ton atığın toplandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

