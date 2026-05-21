Motokrosa gönül veren baba ile iki oğlu yarışlara birlikte katılıyor

CANAN TÜKELAY - İstanbul'da yaşayan 46 yaşındaki motokrosçu İlhan Ataş ile oğulları Kaan (18) ve Kenan (15) Ataş, birlikte yer aldıkları turnuvalarda başarı hedefliyor.



Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) motokros şampiyonalarına katılan İlhan Ataş MX1, oğulları Kaan ve Kenan Ataş da MX2 kategorisinde yarıştı.



İlhan Ataş, AA muhabirine, yaklaşık 16 yıldır bu sporla uğraştığını, son 2 yıldır da oğullarıyla motokros yarışlarında mücadele ettiklerini söyledi.



İlk yıllarda enduro yarışlarına katıldığını dile getiren Ataş, şunları kaydetti:



"Ben ve iki oğlum motokros yarışlarındayız. Kenan 4 yaşındayken padok alanlarında denge bisikletleriyle bu spora başladı. Kaan ise 7 yaşında 50 cc ile yarışlara başladı. Güzel performanslar elde ettiler. Zaman zaman kürsüye çıktılar. Birlikte şampiyonluklar kazandık. Artık büyüdüler, bana da destek oluyorlar. Şu an baba oğul aynı yarışlarda start alıyoruz. Birlikte start almak hayalimizdi, o günlere kavuştuğumuz için çok mutluyuz."



- "Hedefimiz Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında mücadele etmek"



İlhan Ataş, turnuvalara çocuklarıyla birlikte hazırlandıklarını dile getirdi.





Tecrübelerini evlatlarına aktardığını ifade eden Ataş, "Başarılı sporcu arkadaşlarımızdan ve eğitmenlerimizden destek alıyoruz. Hep birlikte antrenmanlarımızı yapıyor ve yarışlara hazırlanıyoruz. Bu süreçte birbirimize destek oluyoruz. En azından yorgunluk, moral ve motivasyon açısından birbirimize katkılar sağlıyoruz. Bu da performansımız üzerinde çok etkili oluyor. Eşimle bazen onların yarışlarını izlerken duygulanıyoruz. Hedefimiz Türkiye, Avrupa ve Doğu Avrupa şampiyonalarında mücadele etmek." diye konuştu.



Kaan Ataş da küçük yaşlarda babalarının kendilerini doğa sürüşlerine götürdüğünü dile getirdi.



Sonrasında yavaş yavaş parkurlarda eğitim görmeye başladığını vurgulayan Kaan Ataş, "Bugüne kadar 4 Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Ne kadar zor olsa da çabalayarak bir şekilde kupa kaldırmak güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.



Kenan Ataş ise küçük yaşlarda 5 defa Türkiye şampiyonu olduğunu anlattı.



Babası ve kardeşiyle start almaktan keyif aldığını anlatan Kenan, "Beraber yarış yapmak büyük keyif. Bu yıl birlikte start alıyoruz. Yeni şampiyonluklar almak ve kupa kaldırmak istiyoruz." dedi.

