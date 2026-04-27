Sandıklı'da çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir binanın alt katındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir binanın alt katındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçenin Çakır Mahallesi Ortanca Sokak'taki üç katlı bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Atık malzemelerin bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Belediye itfaiye ekipleri atık maddelerin tutuşması nedeniyle yoğun dumanın oluştuğu yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın sonrası depoda bulunan atık malzemeler tamamen kullanılamaz hale gelirken, binada hasar oluştu.
