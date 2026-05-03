        Sandıklı'da hayvan pazarı Kurban Bayramı öncesi hareketlendi

        Sandıklı'da hayvan pazarı Kurban Bayramı öncesi hareketlendi

        Sandıklı ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarında kurban alışverişi ve hareketliliği başladı.

        Giriş: 03.05.2026 - 16:13
        ​Çevre il, ilçe ve köylerden gelen satıcı ve alıcıların buluştuğu Sandıklı Hayvan Pazarı'nda büyükbaşlar 100 bin lira ile 300 bin lira arasında, küçükbaşlar ise 15 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

        Hayvan üreticisi Mahmut Oğuz, şu an için pazarın tam anlamıyla hareketlenmediğini belirtti.

        Vatandaşların şimdilik nabız yokladığını dile getiren Oğuz, "Şu an pazar fazla hareketli değil. Genelde vatandaşlar gelip fiyat soruyor, bütçesine göre fiyat araştırması yapıyor. Kurban Bayramı'na son bir hafta kala pazarın asıl hareketliliğine kavuşacağını ve satışların o dönemde hızlanacağını tahmin ediyoruz." dedi.

        Abdullah Doğan ise pazarda satışların yeni yeni canlandığını ifade etti.

        Doğan, "Bizde 100 bin ila 170 bin lira arasında kapaklı büyükbaş hayvanlar mevcut. Pazar yavaş yavaş hareketleniyor ancak vatandaşlar şu an fiyat araştırması yapıyor ve en son günü bekliyorlar. Ben haftada 30'a yakın hayvan satıyorum. Kurbana son 15 gün kala pazarın daha da hızlanacağını ve satışların artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

