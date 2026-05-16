        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları, Afyonkarahisar'da başladı

        Afyonkarahisar'da, Türkiye Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonaları, antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın ikinci, Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nın ilk ve BMU Motokros Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarının idari ve teknik kontrolleri ile jüri toplantısı yapıldı.

        Sporcular ve ailelerine, pist ile yarışlar hakkında brifing verildi.

        Pistteki hazırlıkların tamamlanmasının ardından üç şampiyonanın, antrenman ve sıralama turları başladı.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yarışlara, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 20'si yabancı 150 sporcu katılıyor.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, gazetecilere, Afyonkarahisar'da üç büyük motokros şampiyonası gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Şampiyonalara ilginin yüksek olduğunu vurgulayan Akülke, şöyle konuştu:

        "Bu üç motokros şampiyonamız artık Afyonkarahisar'da geleneksel hale geldi. 6 ülkeden 150'ye yakın yerli ve yabancı sporcu, yarışlara katılıyor. Padok alanımız dolu ve sporcularımız mutlu. Onlar da dünyanın en iyi parkurlarında yarışıyor. Burada yarışmak sporcular için ayrıcalık oldu. Bütün motorsporseverleri, bu hafta sonu Afyonkarahisar'a bekliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

