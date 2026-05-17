Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları tamamlandı

Afyonkarahisar'da, Türkiye Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonaları, final yarışlarıyla sona erdi.



Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yarışlara, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 20'si yabancı 150 sporcu katıldı.



Farklı kategorilerde düzenlenen birinci ve ikinci ayak yarışlarında, sporcular derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.



Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreniyle, derece alan sporculara ödülleri takdim edildi.

