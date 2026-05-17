Türkiye, Avrupa Gençler ve BMU Motokros Şampiyonaları'nda final yarışları başladı

Afyonkarahisar'da Türkiye Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonaları'nın final yarışları başladı. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda, 6 ülkeden yaklaşık 150 sporcu mücadele ediyor. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenecek törenle bugün verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.