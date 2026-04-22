        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde "Filistin'e Destek Yürüyüşü" yapıldı

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde "Filistin'e Destek Yürüyüşü" yapıldı

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarınca "Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde "Filistin'e Destek Yürüyüşü" yapıldı

        Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarınca "Filistin'e Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

        Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, üniversite kampüsündeki Nurettin Atmaca Camisi önünde bir araya geldi.

        AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin'in de katıldığı programda, katılımcılar tekbir getirip "Nehirden denize, özgür Filistin" sloganları atarak rektörlük binası önüne kadar yürüdü.

        Prof. Dr. Gülçin, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan ve tüm insanlığın vicdanını yaralayan ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi.

        İsrail'in, Filistin halkına yönelik politika ve uygulamalarının, uluslararası hukuk, temel insan hak ve hürriyetleri başta olmak üzere tüm küresel normları ihlal etmeye devam ettiğini belirten Gülçin, şöyle konuştu:

        "Bu ihlaller yalnızca bölgesel değil, küresel düzeyde de barış ve güvenliği tehdit etmektedir. İsrail, ağır insan hakları ihlalleri ile uluslararası normatif düzenlemeleri erozyona uğratmakta, cezasız kalan eylemlerinden güç alarak yeni ihlaller için zemin hazırlamaktadır. Filistin halkına karşı yıllardır sürdürülen sistematik ihlaller, uluslararası topluma açık bir meydan okuma niteliği taşımaktadır. Nitekim İsrail Meclisi'nin yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam cezasına ilişkin düzenlemeyi kabul etmesi, bu yaklaşımın açık bir göstergesidir. Bu düzenleme, izlenen politikaların sözde yasal bir kılıfa büründürülmesi ve ayrımcı uygulamaların kurumsallaştırılması anlamına gelmektedir."

        Gülçin, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten sonra sivilleri, kadınları, çocukları, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri hedef almasının insanlık vicdanını derinden yaraladığını anlattı.

        Gazze'de süregelen bu vahşetin yalnızca bombalarla değil, aynı zamanda açlık, susuzluk ve sağlık hizmetlerine erişimin engellenmesiyle derinleştiğini ifade eden Gülçin, şunları kaydetti:

        "7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de yaşananlar, yalnızca belirli bir coğrafyanın değil, insanlık onurunun ve vicdanının ayaklar altına alındığını göstermektedir. Masum çocukların, savunmasız kadınların ve yaşlıların hedef alınması hiçbir insani ölçütle açıklanamaz. Yaşananların en acı tarafı ise tüm bu hadiselerin dünyanın gözleri önünde gerçekleşmesidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        Kara borsa bilet iddiasında 15 gözaltı
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!

        Benzer Haberler

        Patnos'ta tehdit içeren yorum yapan şahıs tutuklandı
        Patnos'ta tehdit içeren yorum yapan şahıs tutuklandı
        Ağrı'da sağanak nedeniyle dereler taştı
        Ağrı'da sağanak nedeniyle dereler taştı
        Patnos'ta sağanak taşkına neden oldu: Evleri su bastı
        Patnos'ta sağanak taşkına neden oldu: Evleri su bastı
        Ağrı'da sağanak yağış sonucu dereler taştı
        Ağrı'da sağanak yağış sonucu dereler taştı
        Doğubayazıt'ta kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı
        Doğubayazıt'ta kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 220 gram skunk ele geçirildi
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 220 gram skunk ele geçirildi